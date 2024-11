Salesforce anuncia disponibilidade do Agentforce, evolução dos chatbots

A Salesforce, plataforma de CRM integrada a dados e Inteligência Artificial (IA), anunciou a disponibilidade geral do Agentforce, uma nova camada na Salesforce Platform que permite que empresas criem e implementem agentes de IA que podem agir de forma autônoma em qualquer função de negócios.

A aposta da multinacional é de que o Agentforce vá além dos chatbots e copilotos, usando habilidades avançadas de raciocínio para tomar decisões e agir, como resolver casos de clientes, qualificar leads de vendas e otimizar campanhas de marketing.

A ferramenta não depende do envolvimento humano para realizar o trabalho e pode ser acionada por alterações nos dados, regras de negócios, automações pré-criadas ou sinais por meio de chamadas de API de outros sistemas.

“O Agentforce está redefinindo aquilo que é possível nos negócios e indo além, dando início a uma nova era de abundância de IA e forças de trabalho ilimitadas que ampliam cada funcionário, constroem relacionamentos mais profundos com os clientes e impulsionam um crescimento e uma lucratividade sem precedentes”, comenta Marc Benioff, presidente do conselho de administração e CEO da Salesforce.

A superação dos chatbots tradicionais se dá na medida em que consegue lidar com uma ampla gama de tarefas, das mais simples às mais complexas, com tópicos e ações pré-criados para o suporte ao cliente. Os usuários podem personalizar agentes pré-construídos para atender a qualquer setor e qualquer caso de uso, como varejo, com tópicos de gerenciamento de pedidos ou serviços financeiros com tópicos de suporte a faturamento e pagamento.

Uma nova pesquisa da Salesforce mostra que os consumidores dos EUA podem passar até nove horas interagindo com o atendimento ao cliente para tentar resolver um único problema – e, em média, 67% dos consumidores ficam frustrados quando o atendimento ao cliente não consegue resolver seus problemas instantaneamente, optando por abandonar cerca de um terço das interações com o SAC. Isso representa uma grande oportunidade de melhorar a experiência do cliente com os agentes.

O lançamento da multinacional inclui agentes prontos para uso que são fáceis de personalizar e implantar com ferramentas de baixa programação ou sem programação e que funcionam 24 horas por dia em qualquer canal.