South Summit Brazil 2-25 é lançado em São Paulo

Depois do lançamento em Porto Alegre, cidade sede do South Summit Brazil (SSB), os líderes do projeto fizeram a apresentação da edição 2025 para o mercado de São Paulo (SP). O encontro aconteceu no Learning Village, hub de inovação e tecnologia, e reforçou o foco na inovação e na resiliência necessárias para a retomada econômica e social. “Quando começamos a desenhar o evento de 2025, estávamos com muitas dúvidas, mas tínhamos uma certeza: a simbologia do Cais Mauá. Para esse símbolo podemos levar o olhar de resiliência, de como devemos enfrentar um momento de crise. O governador Eduardo Leite tem a pauta da resiliência climática como prioridade”, destacou a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp.