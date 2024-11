Crypto.com nomeia Thales Freitas como Gerente Geral do Brasil

A Crypto.com anunciou a nomeação de Thales Freitas como gerente geral do Brasil. Com mais de 15 anos de experiência em finanças, tecnologia B2B e fintech, ele traz conhecimento em desenvolvimento e expansão na América Latina.



Freitas construiu uma sólida carreira no mercado de capitais, tendo se especializado na construção e gestão de negócios em segmentos emergentes. Recentemente, atuou como CEO da Bitso no Brasil, com foco na expansão da usabilidade, acessibilidade e segurança de ativos criptográficos e na aceleração da inclusão financeira dos brasileiros. Antes de ingressar na Bitso, Freitas foi gerente nacional da Global66 e, anteriormente, ocupou cargos de liderança no Citibank e no HSBC. Ele é formado em economia pelo Ibmec.

“Estou entusiasmado por me juntar à Crypto.com para acelerar a adoção de criptomoedas no Brasil. O mercado representa uma enorme oportunidade de crescimento e estamos focados em continuar expandindo nossa presença na região para garantir que as pessoas tenham acesso a ativos de criptografia em uma plataforma segura, regulamentada e em conformidade”, aponta.