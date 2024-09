Google investe R$ 1 milhão na Rockhead Studios, da comunidade Tecnopuc

A Rockhead Studios recebeu um investimento de R$ 1 milhão do Google para o desenvolvimento de seus jogos. O aporte é do Indie Games Fund do Google Play na América Latina, programa da bigtech que busca auxiliar na produção de jogos por estúdios independentes latino-americanos na plataforma do Google.

A Rockhead Studios faz parte da comunidade do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc ), em Porto Alegre.

Das centenas de empresas inscritas no programa, foram selecionados 10 estúdios. “Foi uma disputa extremamente acirrada pois, felizmente, temos muitos estúdios de games independentes de alta qualidade por aqui”, comemora Christian Lykawka, CEO da Rockhead.

A empresa foi fundada no final de 2010 e, logo em seguida, incubada na Raiar – a antiga incubadora de startups do Tecnopuc.

A Rockhead surgiu como uma startup na era dos jogos free-to-play (gratuitos) para celular e, na sua trajetória, focou no desenvolvimento da marca Starlit Adventures. São games para celulares e consoles de videogames com milhões de downloads no mundo inteiro.

A marca também expandiu para revistas em quadrinhos e animações.

Lykawka conta que eles desenvolveram muitos jogos até chegar naquele que iniciou a série Starlit Adventures, em 2015 – game que levou dois anos para ser produzido e se constituiu como um marco importante para o estúdio, servindo como base aos demais jogos por estabelecer um universo e personagens que foram utilizados nas obras posteriores. O game mais recente da Rockhead foi o Starlit Kart Racing.

“O valor investido pelo Google está sendo direcionado para produzir conteúdo que vai desde melhorias nos games já lançados até a criação do Starlit Adventures 2, que é o sucessor do original, completando um ciclo de 10 anos do início da série”, conta o empreendedor.

De acordo com Lykawka, a Rockhead mantém um núcleo de desenvolvimento pequeno, mas conectado a outros que colaboram nos projetos.

“Envolvemos profissionais como programadores, designers, artistas, roteiristas, músicos, dubladores e muitas outras áreas para fazer os games e as animações. Cada projeto exige uma composição diferente de equipe e são bastante multidisciplinares”, explica.

Esse não é o primeiro reconhecimento conquistado pelo estúdio, que já ganhou prêmios nacionais e internacionais. “Isso confirma que estamos no caminho certo: erguendo produtos de sucesso no mercado internacional a partir de bases sólidas, como a do Tecnopuc”, completa o empreendedor.

A Rockhead é a segunda empresa de games fundada por Lykawka. A primeira foi a Southlogic Studios, em 1996, incubada no CEI/UFRGS, e que foi posteriormente adquirida pela Ubisoft, em 2009. A Ubisoft também fez parte da comunidade Tecnopuc, em uma parceria que resultou na primeira pós-graduação em jogos digitais do Brasil, da qual Lykawka integrou o corpo docente por muitos anos.