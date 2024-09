Gaúchos participam de evento de ecossistemas de inovação no Quênia

Uma comitiva de líderes gaúchos da área da inovação está em Nairobi, no Quênia, onde participou do principal evento internacional de Distritos de Inovação e Parques Científicos e Tecnológicos do mundo, a 41 IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation.

A delegação da Aliança para Inovação de Porto Alegre foi representada pelo superintendente de Inovação da PUCRS e do Tecnopuc, Jorge Audy e pelo reitor da Unisinos, Pe. Sérgio Mariucci.

Também estão presentes a presidente da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp), Daniela Eckert, que também é a líder do Tecnopuc Startups, a gestora de Operações e Empreendedorismo do Tecnopuc, Flavia Fiorin, a líder de Criatividade do Tecnopuc, Ana Berger, o professor Guilherme Três da Unisinos e o diretor do Tecnosinos Silvio Bitencourt.

O tema desse ano do evento internacional foi “Demografia, empreendedorismo e tecnologia: definindo as fronteiras das economias futuras”. O foco foi debater sobre os Distritos de Inovação, a inovação social e a geração de startups spin offs acadêmicos nas universidades e parques científicos e tecnológicos. No próximo ano o evento ocorrerá em Beijing na China, no Z-Park e Tsinghua Universit.