Microsoft dará 5 mil bolsas gratuitas para certificação Azure

A Microsoft, em parceria com a plataforma de educação DIO, anunciou a distribuição de 5 mil bolsas de estudo para o Bootcamp Azure Essentials. O programa visa capacitar profissionais para o uso do Microsoft Azure, plataforma de computação em nuvem, e prepará-los para a certificação AZ-900, válida internacionalmente.

Com inscrições abertas até hoje (18), o bootcamp oferece 32 horas de conteúdo prático, além de mentorias com especialistas da Microsoft. O objetivo é guiar os participantes desde os conceitos básicos da computação em nuvem até a preparação para a prova de certificação AZ-900. Entre os temas abordados estão: Deploy de Aplicações no Azure, Criação de Aplicações Serverless com Azure Functions e Introdução ao Azure AI e Azure OpenAI Models.

Ao final da trilha de aprendizado, 200 participantes terão a chance de realizar o exame gratuitamente, por meio de vouchers disponibilizados pela Microsoft. A parceria ainda permite que os alunos sejam conectados com grandes oportunidades de emprego via Talent Match, a plataforma de contratação da DIO.

Voltado para profissionais em início de carreira ou que desejam expandir seus conhecimentos em nuvem, o Bootcamp Azure Essentials destaca-se pela metodologia prática e conteúdo exclusivo, sendo uma oportunidade para quem busca se posicionar melhor no mercado de trabalho e obter uma certificação de reconhecimento global.

A DIO, fundada em 2018, é pioneira em educação aberta no Brasil, democratizando o acesso ao conhecimento em tecnologia. Já a Microsoft, há 35 anos no Brasil, tem a missão de promover inclusão digital e preparar os profissionais para a economia do futuro.