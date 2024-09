IA generativa lidera tendências tecnológicas no Brasil

A inteligência artificial generativa (GenAI) continua no topo das tendências tecnológicas para 2024 no Brasil, de acordo com a terceira edição do estudo ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem. O relatório, desenvolvido e distribuído pela TGT ISG, destaca o potencial dessa tecnologia, em conjunto com a computação em nuvem, para transformar o ambiente corporativo. Entretanto, ressalta que a realidade brasileira é de adoção inicial e experimental desses recursos.