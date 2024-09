Rivais declarados, Oracle e AWS anunciam parceria estratégica

De Las Vegas

Quem acompanha anualmente o Oracle CloudWorld em Las Vegas , se acostumou a ver o irreverente chairman do board e CTO Oracle, Larry Ellison, alfinetar a Amazon Web Services (AWS) - as duas empresas são concorrentes declaradas.



Nesta terça-feira (10), porém, o roteiro foi diferente . O executivo recebeu no palco o CEO da AWS, Matt Garman, para o anúncio de uma parceria estratégica entre as duas empresas , selada com o lançamento do Oracle Database@AWS. A nova oferta permite aos clientes acessar o Oracle Autonomous Database em infraestrutura dedicada e o Oracle Exadata Database Service dentro da AWS.



"A era da multicloud começou" , celebrou Ellison, destacando que os clientes querem usar múltiplas clouds, de players como Oracle, Microsoft, AWS e Google. "Alguns gostariam de mover o Oracle Exadata Databases ou suas aplicações para AWS, alguns gostariam de usar as aplicações da Oracle dentro da AWS. Mas fazer isso não é fácil e nem rápido. A multicloud torna essa interconexão possível", complementou.



A CEO da Oracle, Safra Catz, também destacou esse movimento durante o seu keynote. " Muitos de nossos rivais de longa data agora são nossos parceiros , como Microsoft, Google e, agora, a AWS. Construímos nossa tecnologia para que vocês, nossos clientes, pudessem executá-la em qualquer lugar que quisessem", destacou.



A perspectiva é, com essa solução, oferecer uma experiência unificada entre a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e a AWS, simplificando a administração de bancos de dados, faturamento e suporte ao cliente. Os clientes poderão conectar seus dados empresariais no Oracle Database a aplicativos na AWS, incluindo serviços avançados de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

