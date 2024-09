AWS anuncia mais de R$ 10 bilhões para expandir infraestrutura no País

A Amazon Web Services (AWS) anunciou que irá investir R$ 10,1 bilhões (US$ 1,8 bilhão) até 2034 para expandir, construir, conectar, operar e manter data centers no Brasil. A expectativa da empresa é que o investimento na infraestrutura de nuvem e conectividade da AWS no estado de São Paulo ajudará a atender à crescente demanda dos clientes por serviços em nuvem e de inteligência artificial (IA) generativa.

O anúncio ocorreu em evento em Brasília, que marcou divulgação de novos recursos do governo federal para data centers.



Esses valores se somam ao investimento de R$ 19,2 bilhões (US$ 3,8 bilhões) realizado entre 2011 e 2023, anunciado anteriormente pela AWS no Brasil. De acordo com o Estudo de Impacto Econômico, divulgado em 2023 pela companhia, o investimento gerou em média 10 mil vagas de emprego por ano em empresas locais relacionadas às operações de data center da AWS durante o período, e contribuiu com cerca de R$ 24,1 bilhões (US$ 4,8 bilhões) para o Produto Interno Bruto (PIB).