BNDES lança linha de R$ 2 bilhões para data centers no Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou hoje (11) uma linha de crédito específica para investimento em data centers no país . Com orçamento de R$ 2 bilhões , a medida integra a Missão 4 da Nova Indústria Brasil, que tem como finalidade a digitalização das empresas nacionais. A cerimônia ocorreu em Brasília (DF), com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.



A nova linha de crédito é formada por recursos do BNDES e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações , gerido pelo Ministério das Comunicações. Para projetos nas regiões Norte e Nordeste, a taxa de juros é a partir de 6,13%. Demais regiões, a taxa a partir de 8,5%.



O objetivo é investir na implantação de data centers, ambientes que processam, armazenam, tratam e distribuem dados no ambiente digital. Até 2030, a estimativa é que o volume de dados alcance 600 trilhões de gigabytes no mundo , exigindo cada vez mais infraestruturas para essa finalidade.



“ Com a matriz de energia de quase 90% limpa, o Brasil é um país altamente competitivo nesse segment o, pois data centers exigem elevado consumo de energia. O BNDES já aprovou, nesta gestão, R$ 36,1 bilhões para transformação digital de empresas brasileiras”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.



Para o o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o investimento em infraestrutura é fundamental para levar a indústria para um novo patamar. " Os datacenters são pré-requisito para essa transformação . Eles são essenciais para dar segurança, celeridade e confiabilidade aos serviços digitais, inclusive em situações de crise. E o Fust tem exatamente essa missão de apoiar iniciativas inovadoras no setor de telecomunicações. São recursos que estavam bloqueados há décadas e conseguimos, desde o ano passado, aplicá-los para a realização de políticas públicas”, disse.



Também foram anunciados R$ 160 milhões do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , sendo R$ 80 milhões de cada instituição, por meio da iniciativa Smart Factory, para apoiar planos de digitalização de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

A ação integra a modalidade de Transformação Digital do Programa Brasil Mais Produtivo, que busca a digitalização dos negócios com a consultoria do Senai.



Os r ecursos, não reembolsáveis , são destinados a projetos colaborativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre Institutos da Rede Senai e empresas provedoras de soluções tecnológicas, visando aplicação das soluções nas MPMEs.



Também foram anunciados, ainda no âmbito do Brasil Mais Produtivo, R$ 400 milhões para apoiar os planos de digitalização das MPMEs, sendo R$ 100 milhões do BNDES e R$ 300 milhões da Finep.