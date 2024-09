Apple lança iPhone 16 com novo botão de captura

Como tradicionalmente acontece em setembro, a Apple anunciou oficialmente a sua nova geração de iPhones, em evento realizado em Cupertino, na Califórnia (EUA).



Os usuários poderão optar entre os modelos mais de entrada, como iPhone 16 e iPhone Plus, e os mais sofisticados, caso do iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max. Nos Estados Unidos, a pré-venda começa no dia 13 de setembro (no Brasil, no dia 23 deste mês), com disponibilidade a partir de 20 de setembro. O preço inicial é de R$ 7.799 e o modelo mais completo pode ultrapassar os R$ 15 mil.



Entre as novidades está um novo controle da câmera com um sensor de força de alta precisão que detecta a pressão leve e um sensor capacitivo que permite usar interações táteis.

