Cobranças extras lideram cancelamentos de serviços de streaming

Conteúdos exclusivos continuam a ser o principal atrativo para novas assinaturas de plataformas de streaming no Brasil, enquanto cobranças extras e anúncios lideram os motivos de cancelamentos dos serviços de streaming, segundo análise conduzida pela Orbit Data Science.

A empresa analisou 1.614 conversas públicas no X (antigo Twitter) sobre as principais plataformas de streaming no Brasil, entre julho de 2023 e julho de 2024.

A Netflix lidera as menções, com 23% das conversas, confirmando sua posição como referência no setor. Amazon Prime Video e Globoplay também se destacam, cada uma com 17% das menções, impulsionadas por suas ofertas diversificadas e pela forte presença no mercado.

O estudo revelou que os conteúdos exclusivos são o principal motivo para novas assinaturas, respondendo por 85,5% dos comentários. Produções como séries e eventos esportivos, especialmente futebol, são os grandes atrativos.

"Os brasileiros estão sempre em busca de novidades e exclusividades nas plataformas, o que justifica a constante adesão a novos serviços," comenta o sócio da Orbit Data Science, Fernando Hargreaves.

Promoções também desempenham um papel importante na atração de novos usuários, mas a decisão de manter uma assinatura é fortemente influenciada pelo custo. Embora descontos incentivem a adesão, 23% dos usuários indicaram que o preço da assinatura é um fator determinante para cancelar ou desistir de uma nova assinatura.

As cobranças extras por conteúdos específicos, como aluguéis ou compras dentro da plataforma, são apontadas como o principal motivo de cancelamento, representando 22,4% dos casos.

"Os consumidores esperam transparência e um custo-benefício claro. Sentem-se frustrados ao encontrar cobranças adicionais que não estavam previstas," destaca Kaio Sobreira, Head de Pesquisa da Orbit Data Science.

Além disso, problemas técnicos e anúncios durante a exibição dos conteúdos foram amplamente citados como fatores de insatisfação, contribuindo para o cancelamento de serviços. A experiência do usuário se mostrou um elemento crucial para a fidelização, com a familiaridade com as plataformas e o suporte/atendimento ao cliente sendo fatores positivos para a permanência dos assinantes.

Star+, Disney+ e Netflix se destacam pelo sentimento positivo, com os consumidores valorizando a variedade e qualidade dos conteúdos oferecidos. Em contrapartida, Amazon Prime Video e Globoplay foram as mais criticadas, principalmente pelas cobranças extras e problemas técnicos, respectivamente.

"Os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes e buscam não apenas conteúdos exclusivos, mas também uma experiência de usuário sem frustrações. Transparência nos custos e uma experiência livre de anúncios são essenciais para a retenção dos assinantes", conclui Sobreira.