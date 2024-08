GovTools recebe aporte de R$ 300 mil da Ventiur

A GovTools, startup focada no desenvolvimento de soluções governamentais, recebeu aporte financeiro de aproximadamente R$ 300 mil da Ventiur Smart Capital.



O foco é usar os recursos no desenvolvimento de produtos. “Encontramos muitas oportunidades no setor governamental e queremos aprimorar nossas soluções”, afirma o COO da empresa, Marlon Candido.



A startup está incubada no Prado Tech, em Gravataí (RS), e desenvolve ferramentas que auxiliam no encaminhamento de demandas da população para o poder público por meio de aplicativos de mensagens instantânea (Whatsapp). Com uso de Inteligência Artificial (IA), a empresa utiliza essas informações para gerar dados que servem de apoio à gestão pública.

A GovTools foiem dezembro de 2023. No mês seguinte a startup, com o apoio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (Smict), de Gravatai, começou a desenvolver a solução para facilitar os pedidos e a comunicação entre a população e o governo durante eventos climáticos (AjudaChat).O time dajá havia trabalhado em parceria com a prefeitura no desenvolvimento de um catálogo para adoção de animais meses antes, em outubro de 2023. Naquela oportunidade foram catalogados 280 animais.Aliás, antes mesmo do aporte,passou por um processo de aceleração em outro empreendimento. Junto com outros dois sócios, ele– plataforma global de comércio digital que reúne funcionalidades nativas de marketplace e gerenciamento de pedidos, em maio de 2021., permitindo que a empresa ampliasse sua atuação no mercado e atraísse a atenção dos investidores. “A Ventiur consegue entregar as ferramentas necessárias para o crescimento de uma startup. A qualificação dos mentores e investidores é muito importante, além das próprias conexões que são geradas”, observou o COO da GovTools., conta que, entre os critérios que foram avaliados para decidir pelo investimento na Govtools, o que mais pesou foi o time fundador.“O. Anteriormente, eles fundaram e ajudaram a consolidar a Suiteshare, que anos depois acabou sendo vendida para a VTEX, uma gigante do e-commerce”, comentou o COO.Ele comenta que, no passado,. Depois de um ano, os empreendedores fundaram uma nova startup chamada Saipos, que após três anos rendeu mais um exit para a Ventiur.que conseguiremos repetir o fenômeno de um time de founders render mais um desinvestimento de sucesso”, complementa Kudiess.e sétima no âmbito do Grupo de Investidores do PradoTech – empreendimento lançado em dezembro de 2021, e que está localizado no Prado Bairro-Cidade, em Gravataí., comenta que a empresa possui duas soluções em andamento. A primeira, a AjudaChat, foi criada de maneira gratuita pela startup em janeiro deste ano (justamente após uma enchente, porém de menores proporções na cidade de Gravataí).A outra solução da GovTools é a Recicla.ai. “Além de alertar a população sobre os dias da coleta seletiva, a ferramenta orienta a população sobre a correta separação do lixo, e ainda estimula a economia verde através dos recursos gerados para as cooperativas de reciclagem”, pontua.