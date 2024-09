A Motz, transportadora digital da Votorantim Cimentos criada para facilitar a jornada de motoristas e embarcadores, registrou uma receita líquida de mais de R$ 690 milhões nos primeiros seis meses de 2024.

É um crescimento de 42% se comparado com o mesmo período do ano anterior. O volume de motoristas cadastrados na plataforma chegou a 72 mil profissionais.



A Motz ampliou em 12% do volume de produtos transportados, quando comparado com o mesmo período de 2023, atingindo mais de 9,6 milhões de toneladas movimentadas nos primeiros seis meses do ano. Os dados reforçam o foco da companhia de atingir o crescimento em 30% da receita líquida e 35% da base de motoristas até o final de 2024.

“Passamos por diferentes momentos desde a nossa fundação em 2020. Investimos no nosso time comercial, focamos em estratégias de growth e aceleramos ações voltadas para os setores de agronegócio e construção civil. Mantemos como uma de nossas prioridades atender as necessidades de nossos clientes, investindo no crescimento do time de tecnologia, para criar produtos que se destaquem no ramo”, afirma André Pimenta, CEO da Motz.

Segundo o levantamento feito pela MCC-ENET, o setor logístico pode se desenvolver 50% em 2024 através do foco no digital. E é alinhado com essa estratégia que a Motz pretende continuar seu crescimento no restante do ano.