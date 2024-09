Seletiva Regional Sebrae Startups 2025 recebe inscrições até segunda

Startups gaúchas que atuam com soluções relacionadas à indústria e estejam nos estágios de operação, tração ou crescimento têm até segunda-feira (2) para se inscrever no processo de seleção para a Seletiva Regional Sebrae Startups 2025 – Edição 33º Mercopar, que ocorre em outubro, em Caxias do Sul. São oferecidas 24 vagas.

empresas selecionadas serão conhecidas em 13/09. As inscrições podem ser feitas pelo link As. As inscrições podem ser feitas pelo

Uma das mais bem-sucedidas iniciativas realizadas pela organização, a tradicional batalha de startups – antes conhecida como Desafio Sebrae Like a Boss – este ano ocorre pela primeira vez de forma unificada com a marca Sebrae Startups.

“Estamos centralizando todas as nossas diferentes frentes de atuação com esse nicho de empresas nesta marca que, além de estar unificada nacionalmente, fortalece ainda mais o nome da nossa organização”, explica o analista de inovação do Sebrae RS, Alcir Meyer.

Segundo ele, sob a bandeira Sebrae Startups, a organização prestou 13 mil atendimentos em todo o País em 2023. Somente neste ano, já foram outros 11 mil atendimentos.



As batalhas de pitches ocorrerão diariamente em cada um dos quatro dias de programação da Mercopar. Realizada no último dia da feira, a grande final irá reunir seis concorrentes.

As três startups mais bem pontuadas irão receber ingresso para a Gramado Summit 2025 e acesso direto para a Final Gaúcha do Prêmio Sebrae Startups 2025, a ser realizado também na Gramado Summit 2025. Para garantir isonomia à iniciativa, a ação promove o chaveamento das empresas de acordo com o estágio de maturação dos seus respectivos negócios.