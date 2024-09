Getnet Brasil inaugura nova sede e vai integrar times

Com o intuito de ampliar espaço e a modernidade e criar uma maior integração e conexão entre os times da Getnet Brasil e da PagoNxt Merchant Brasil, o braço de tecnologia e inovação, a Getnet Brasil tem uma nova sede.

A empresa de tecnologia para soluções de pagamento acaba de inaugurar uma sede de 5 mil m². O espaço está localizado na zona norte da capital gaúcha, no bairro São João, e vai receber as mais de 700 pessoas do time, que serão distribuídas ao longo de sete andares pensados de forma moderna e inovadora. A sede antiga, na Avenida Pernambuco, foi desativada. Em Campo Bom, permanece a operação da GetAtende, Central de Atendimento aos clientes da Getnet.

“Este é um momento significativo para a Getnet e para todos os nossos colaboradores. Com instalações modernas e uma área externa adicional, o local representa nosso compromisso com os colaboradores para trabalharmos cada vez mais próximos e alinhados com o time da PagoNxt Brasil”, explica Rogerio Said, vice-presidente de People, Marketing e Customer da Getnet Brasil.

A mudança irá marcar a integração entre os times de tecnologia, negócios e operações, que passam a dividir o mesmo ambiente.

O edifício oferece um ambiente de trabalho mais amplo e confortável, projetado para estimular a criatividade e a colaboração. O novo espaço conta com ideias do próprio time, que contribuiu com sugestões através de pesquisas de clima.

Foram desenvolvidas salas de reunião em diferentes formatos para realização de reuniões no modelo one-on-one (1:1), ligações e reuniões rápidas, até mini arenas, que comportam palestras ou workshops maiores.

O térreo foi planejado para ser um espaço de descompressão e confraternização. Todos os andares possuem copas e espaços com poltronas individuais. Também haverá um bicicletário específico para os colaboradores.

O prédio foi projetado pensando na acessibilidade, com banheiros adaptados, rampas, elevadores e piso tátil. “O edifício conta com coleta de água da chuva e estrutura para instalação de placas solares, mantendo as práticas de sustentabilidade da empresa, com uma coleta de lixo consciente”, completa Said.

Papo rápido com o vice-presidente de People, Marketing e Customer da Getnet Brasil, Rogerio Said



Mercado Digital - A nova sede passa a ser a principal da empresa? O que motivou essa mudança?



Rogerio Said – Sim. O novo escritório, localizado na Rua Dom Pedro II, passa a ser a nossa sede principal no Rio Grande do Sul, reunindo todos nossos times e funcionários de Porto Alegre e região.

A mudança foi motivada para termos um espaço maior, mais moderno e confortável em Porto Alegre, além de aumentar ainda mais a integração e conexão entre os times da Getnet Brasil e da PagoNxt Merchant Brasil, nosso braço de tecnologia e inovação, que deixou o Farol Santander (Centro Histórico) e também está no escritório da Dom Pedro II.

Mercado Digital – Quais as perspectivas para esse ano em termos de crescimento de time, faturamento e novos projetos?

Said – Não abrimos faturamento, mas podemos afirmar que temos planos de continuar crescendo com a operação e investindo em novas tecnologias para estar cada vez mais próximos dos nossos clientes.

Recentemente, em comemoração aos 21 anos de mercado, lançamos a campanha de marca “Get seu Negócio”, que reforça o nosso compromisso de estar ao lado dos empreendedores e varejistas a fim de impulsionar negócios. Voltado a pequenos e médios empreendedores, o filme foi criado em parceria com a W3haus, agência do Grupo Stefanini e conta a história de dois personagens, o “Getson”, dono de um restaurante e a “Getiane”, proprietária de uma floricultura, que utilizam as maquininhas e serviços da Getnet para fazer as vendas e gestão dos seus negócios. Evoluindo seu posicionamento para se alinhar à realidade do empreendedor brasileiro, que precisa de um aliado próximo e constante, o conceito criativo da campanha reflete o envolvimento ativo da empresa com os empreendedores, simbolizando crescimento e conquista conjunta.

Mercado Digital - Quais as tendências e novas tecnologias de maior crescimento para a empresa?

Said – Procuramos nos diferenciar pela qualidade e segurança do nosso portfólio de soluções e produtos, e pelo atendimento aos nossos clientes. Com relação às tecnologias que estão crescendo de forma mais expressiva, podemos citar o PIX – o Brasil é o segundo maior mercado de pagamentos instantâneos no mundo, com 14% de todas as transações globais, dado do relatório Prime Time for Real-Time 2024.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em 2023, os brasileiros efetuaram cerca de 2 milhões de pagamentos por hora, totalizando aproximadamente 50 milhões por dia. O volume de transações utilizando a tecnologia NFC (Near Field Communication) aumentou em 60% em comparação ao ano anterior. Todas essas novas tecnologia fazem parte do nosso portfólio para atender e oferecer a melhor experiência possível para pequenos a grandes varejistas.