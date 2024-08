Sulgás migra infraestrutura de data center para a Adentro

A Sulgás - Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), responsável pela distribuição de gás natural no Estado, encerrou a migração do seu data center para a Adentro, player com três data centers no país - no Rio Grande do Sul e em São Paulo e com cerca de 1,6 mil clientes atendidos, como Fruki, Grupo Panvel, e Sport Club Internacional.

Com cerca de 95 mil clientes localizados em 38 municípios gaúchos, a Sulgás fez esse movimento para reduzir custos, maximizar resultados e aumentar a resiliência de sua operação em meio digital e segurança.

Após o processo de privatização, a Sulgás mudou de sede em 2023 e precisaria construir um novo data center próprio. Porém, optou pelo colocation com a Adentro.

O mercado de colocation está em expansão globalmente. Até 2028, a expectativa é de uma taxa composta de crescimento anual na faixa de 14,5% em todo o mundo, ao passo que os diferentes negócios reconhecem os benefícios de contar com um parceiro para a sua infraestrutura de data center, segundo o relatório Global Colocation Market Overview 2024-2028, da Report Linker.



“A transição para o data center da Adentro foi um marco na história da Sulgás. Fizemos a migração em horário comercial sem interrupção dos sistemas. O suporte da Adentro foi fundamental para o sucesso do projeto", comenta o gerente executivo de Cliente e Tecnologia da Sulgás, Francis Scherer.

Ele, que possui uma década de experiência na empresa, foi o gestor do projeto e explica que a decisão de utilizar o colocation permitiu à Sulgás evitar a imobilização de capital em infraestrutura própria e garantiu maior flexibilidade e segurança.

Para além da redução de gastos e da segurança alcançada com o projeto de colocation, Scherer destaca a estabilidade da troca de data centers, assegurada pela parceria firmada.

“Quando o acionista trouxe a proposta de uma nova sede, vimos a oportunidade de não construir um novo data center, optando pelo colocation", relembra Scherer.

A escolha pela Adentro se deu após uma análise criteriosa de mercado e benchmarking com outras empresas. A localização estratégica do seu data center, o padrão de instalações e sua localização em uma região elevada de Porto Alegre, no bairro Bela Vista, foram fatores decisivos, especialmente considerando os recentes eventos climáticos.

“A segurança vem em primeiro lugar e sabemos que este passo é importante para que as empresas gaúchas sigam prosperando”, pondera o CEO da Adentro, Ronaldo Barbieri. Além disso, a proximidade entre a nova sede da Sulgás e o data center da Adentro facilitou intervenções rápidas e suporte contínuo.

Scherer frisa ainda o papel fundamental da tecnologia na operação da empresa gaúcha de fornecimento de gás natural. "Nossos sistemas de supervisão e monitoramento da rede de gás são essenciais. A qualidade do serviço da Adentro nos permite manter esses sistemas operacionais com uma taxa de disponibilidade de 99%", destaca o gestor.

Barbieri, CEO da Adentro, destaca a importância do trabalho realizado. “Estamos entusiasmados com a transformação que conseguimos realizar junto à Sulgás. Este projeto não apenas reforça a importância de uma infraestrutura tecnológica robusta, mas também demonstra nosso compromisso em fornecer soluções que impulsionam a inovação e garantem a segurança operacional”, finaliza.

Apenas no primeiro semestre deste ano, a Adentro teve um incremento de 40% de receita e a expectativa é alcançar um crescimento de 95% até o final de 2024.