Lenovo lança nova geração de produtos no Brasil

Player global no fornecimento de tecnologia inteligente, a Lenovo está trazendo para o mercado brasileiro a nova geração do seu portfólio Think.

Integram o pacote o novo notebook ThinkPad T14, a workstation ThinkStation P3 e os desktops ThinkCentre M70q e M70s com processadores Intel Core de 14ª geração; além do ThinkCentre M75q e M75s com processadores AMD Ryzen Pro.

O notebook Lenovo ThinkPad T14 de 5ª geração chega como parte do compromisso da fabricante em engenharia, sustentabilidade e experiência de usuário completa.

Equipado com o processador Intel Core Ultra 7, traz a plataforma Intel vPro para desbloquear novas experiências de IA e gráficos integrados Intel Arc, que aceleram a criatividade. O notebook conta com até 64GB de memória DDR5, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E para uma conectividade mais rápida com aplicativos e acesso on-line.

LEIA TAMBÉM: Ocean quer democratizar investimentos via ativos tokenizados

O hardware foi criado com base em engenharia responsável, o qual a nova geração do ThinkPad T14 tem tela de 14 polegadas em proporção tela-corpo de 85%, design térmico, ventilador traseiro, novos recursos de acessibilidade como marcadores táteis no teclado, além da capacidade de automanutenção.

Já a workstation ThinkStation P3 Tower combina processamento, gráficos avançados e diversas opções de armazenamento. É equipada com processadores Intel vPro de 14ª geração, suportando até o Core i9 e até 24 núcleos e velocidades de até 5.8GHz. A ThinkStation P3 Tower conta também com chipset Intel W680.



O portfólio completo estará disponível ainda em 2024.