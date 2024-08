Sicoob é premiado por case do Sipag 2.0 em Boston

O Sicoob foi premiado pelo case Sipag 2.0 – Plataforma de Adquirência do Sicoob na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito promovida pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (World Council of Credit Unions), em Boston (EUA). A premiação reconhece o crescimento digital da instituição e sua contribuição para a inclusão financeira.

A empresa recebeu a premiação de “Crescimento Digital” pelo case Sipag 2.0, uma solução digital de pagamento que impulsionou a inclusão financeira no Brasil.

“Hoje, todas as cooperativas do Sicoob já utilizam a Sipag 2.0 e estamos evoluindo a solução para potencializar o nosso portfólio, bem como investindo na infraestrutura tecnológica para que mantenhamos os altos níveis de disponibilidade, desempenho e qualidade”, comenta Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob.

“Em 2023, apenas com a Sipag 2.0, alcançamos mais de 269 milhões de transações processadas, movimentando R$ 45 bilhões”, ressalta. Para 2024, a meta é chegar a 380 mil equipamentos em operação com os cooperados, projetando um faturamento em torno de R$ 60 bilhões.

Ele participou da cerimônia ao lado do diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada e do presidente do Conselho de Administração, Miguel Oliveira.