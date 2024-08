GetAtende chega a 5,5 milhões de atendimentos e aposta no WhatsApp

A GetAtende, empresa do grupo Getnet com mais de 20 anos de atuação e terceira maior adquirente do País, completa dois anos de operação com 900 colaboradores e 5,5 milhões de atendimentos desde a inauguração.

Localizada em Campo Bom (RS), a operação nasceu com a missão de olhar de forma simples, próxima e inovadora para cada necessidade dos clientes do player de tecnologia e soluções de meios de pagamentos do grupo global PagoNxt.

Neste período, o principal destaque foi em relação aos atendimentos via WhatsApp, que aumentaram mais de 15 vezes em dois anos.

No início das operações, o WhatsApp tinha apenas 3% de participação sobre os atendimentos da GetAtende. Atualmente, esta parcela já chega a 45%. Somente no primeiro semestre de 2024, foram mais de 500 mil atendimentos pelo canal queridinho dos brasileiros.

LEIA TAMBÉM: IPR desenvolve tecnologia para tratar e prevenir cálculos renais

“Apostamos muito no atendimento via WhatsApp para ajudar a nossa digitalização, oferecendo um atendimento mais rápido e conveniente, pelo canal preferido deles. Estamos investindo em Inteligência Artificial para ampliar a oferta de serviços pelo chatbot para aumentar ainda mais a conveniência e relevância deste canal”, comenta Mariano Teixeira, superintendente executivo de operações da Getnet.

A ambição é que 70% dos atendimentos sejam pelo WhatsApp.

No primeiro semestre de 2025, a empresa deverá inaugurar sua nova sede em Campo Bom.

“Será um local 100% acessível e sustentável, em conformidade com as políticas e valores da Getnet. Estamos felizes com as inovações e novos olhares que teremos daqui para frente, reforçando o nosso compromisso de cuidar do nosso time”, pontua Mariano.