A TIVIT, multinacional brasileira que acelera negócios por meio da tecnologia, através do Instituto TIVIT, está com inscrições abertas até o dia 17 de agosto para os programas de Mentoria Individual de Carreira e a Jornada de Empregabilidade.

Os programas são voltados a estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública de educação, com o objetivo de orientar e gerar oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego.

LEIA TAMBÉM: Hub confirma Geração Caldeira 2024 e divulga novo calendário

“Os participantes dos dois programas terão todo o suporte durante o processo, além de contarem com dinâmicas que os direcionarão em sua colocação no mercado de trabalho”, afirma a líder de recursos humanos da empresa, Tatiana Lorenzi.

A Jornada de Empregabilidade acontecerá entre 24 de agosto e 21 de setembro e é voltada a jovens da rede pública da capital de São Paulo. O formato é híbrido, com encontros presenciais e online no contraturno escolar, totalizando uma carga horária de 60 horas distribuídas em turmas das 9h às 12h e das 14h às 17h, além de dois sábados das 9h às 16h. Os participantes receberão apoio para transporte e alimentação.