Conecta Caldeira tem inscrições abertas até 11 de julho

Estão abertas até o dia 11 de julho as inscrições para o segundo ciclo de 2024 do Conecta, programa de inovação aberta do Instituto Caldeira, hub de fomento à nova economia localizado em Porto Alegre (RS).

O programa tem como objetivo conectar grandes empresas da Comunidade Caldeira a startups de todo o Brasil, buscando soluções para desafios reais enfrentados por essas empresas, e gerando oportunidades de negócios para as startups.

Neste ciclo, as empresas participantes são Braskem, Gerdau e John Deere. Startups que desejem participar e que tenham potencial de fornecer soluções para os desafios apresentados podem se inscrever no site oficial do Conecta.

O programa tem quatro ciclos por ano. No primeiro ciclo de 2024, participaram Vibra Agroindustrial, Irani, Arena POA (Arena do Grêmio), Rands, Grupo Equatorial e Unimed Porto Alegre. Empresas como Grendene, Banrisul, Fruki Bebidas, Unicred, Banco Alfa, Delta Global, DLL, Marcopolo, Panvel, Todeschini e Apisul estão entre as que já passaram por edições anteriores.

Em 2023, ao longo de todo o ano, foram 30 desafios lançados, 575 startups mapeadas, e 72 conexões realizadas entre essas startups e as empresas da Comunidade Caldeira.

"Para as grandes empresas, o Conecta é uma oportunidade única de acesso a soluções inovadoras e personalizadas que podem transformar seus processos e aumentar sua competitividade", aponta o diretor executivo do Caldeira, Pedro Valério.

"Já para as startups, o programa oferece um ambiente de validação real de suas tecnologias e uma chance de estabelecer parcerias estratégicas com grandes players do mercado. Além disso, o Conecta fomenta um ecossistema de inovação colaborativa, onde o conhecimento é compartilhado, e todos saem ganhando”, acrescenta.