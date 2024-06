Minas Gerais usará tecnologia para prevenir desastres naturais

Por meio de uma solução que combina georreferenciamento e análise de dados, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) de Minas Gerais pretende melhorar sua capacidade de resposta a desastres naturais. A meta é mapear eventos climáticos e identificar situações de riscos.

O programa, intitulado Mapeia Minas, foi desenvolvido a partir de parcerias com a SoftwareOne, especializada em soluções de softwares e tecnologia em nuvem, e a AWS, empresa da Amazon voltada a computação em nuvem. A ideia é que o sistema monitore barragens, enchentes, secas e outras condições climáticas.

Além disso, a ferramenta estará integrada à localização de famílias assistidas pelo governo, como pessoas ribeirinhas, em situação de vulnerabilidade ou que vivem em áreas de risco. “A solução permitirá às entidades governamentais de Minas Gerais trabalharem com planos proativos e preventivos, o que antes não era possível”, destaca Cleyton Leal, líder de Serviços de Aplicativos da SoftwareOne.

Para desenvolver o Mapeia Minas, a SoftwareOne usou recursos cloud native da AWS, integrando dados do Cadastro Único e alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Assim, a secretaria consegue fazer o georreferenciamento de pessoas e controlar os dados por meio de dashboards, com o mapa indicando alertas meteorológicos.

O sistema também é capaz de fazer um cruzamento de dados para fazer análises e buscas específicas. Por exemplo, verificar em determinada cidade a quantidade e localização de pessoas em situação de risco, de acordo com as previsões meteorológicas. Além da SoftwareOne, da AWS e do governo de Minas Gerais, o desenvolvimento do projeto envolveu o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado.

No momento, o grupo já tem o MVP (Produto Mínimo Viável) do Mapeia Minas, que foi disponibilizado ao governo mineiro. O objetivo é expandir o alcance da solução para estados que integram o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

Para criar a solução, a AWS aportou créditos em nuvem para a Sedese e a SoftwareOne dedicou mais de 600 horas de serviço, sem custos para o estado. “Embora estejamos trabalhando com amostras de dados neste primeiro momento, o projeto tem atendido nossas expectativas”, enfatiza Elder Gabrich, assessor especial na Sedese.