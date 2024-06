Winnin cria solução para mensurar share de atenção em vídeos

A Winnin, uma IA que analisa o comportamento de vídeos nas principais plataformas digitais e compreende os interesses das pessoas, está lançando uma solução de análise de share de atenção em vídeos. O sistema identifica e avalia o quanto os conteúdos estão sendo consumidos, seja em canais próprios ou gerados pelos usuários.

O serviço permite o estudo, de forma atualizada, da evolução de uma estratégia de marketing para que seja reavaliada e mudanças aconteçam ainda com a ação em movimento. A ideia é trazer uma nova forma de avaliar a relevância da marca frente os consumidores em contextos específicos e medir quais empresas estão dominando a atenção das pessoas.

De modo geral, a solução permite aos usuários entenderem o share de atenção próprio e de concorrentes, assim como o posicionamento de forma dinâmica, e em diferentes cenários, além de identificar a performance dos canais da marca e orgânicos (UGC).

O cofundador e CEO na Winnin, Gian Martinez, diz que, antes da funcionalidade da Winnin, as áreas de marketing e os CMOs avaliavam o alcance, acertos e erros de uma ação, otimizando apenas a distribuição, sem entender como seria possível reformular a proposta inicial. Com isso, as marcas corriam o risco de investir onde não havia o engajamento real do público.

“Criamos uma solução que proporcionará aos negócios mais assertividade em suas estratégias. Essa métrica mede atenção por meio de dados de comportamento, que garante um real entendimento do engajamento, diferente de pesquisas e mensurações tradicionais, que muitas vezes são enviesadas, dando mais segurança de que os resultados da ação serão consistentes”, avalia.