LogShare recebe R$ 12 milhões em rodada Seed com presença da Oxygea

A LogShare, ecossistema de logística colaborativa, fechou uma rodada seed de investimentos de R$ 12 milhões, composta pelos fundos atuais ONEVC, Niu Ventures e FJ Labs com a participação da Seedstars, Oxygea, Valutia, Silence e Rally Cap.

A missão da LogShare é aumentar a ocupação de fretes de retorno ao agregar dados das rotas e especificações de frete de diferentes empresas. Ao conectar empresas interessadas em vender a capacidade ociosa de suas rotas com aquelas que buscam oportunidades eficientes de frete, a LogShare foca em promover mais eficiência, produtividade e crescimento na indústria, além do foco em um transporte mais sustentável.

O mercado de frete rodoviário do Brasil movimentou total mais de R$ 200 bilhões em 2020. À medida que esta indústria continua superando o crescimento econômico geral do país, o número poderá atingir R$ 250 bilhões até 2027. A LogShare foca no segmento de longa distância, que representa 55% desse mercado, apresentando uma oportunidade expressiva para a empresa conquistar uma grande parte desse crescimento.

"O item mais transportado no mundo é o vento", descontrai Pedro Prado, CEO e cofundador da LogShare. "Na América Latina, 38% dos caminhões circulam vazios, sem carga. Por meio de uma abordagem colaborativa, a LogShare revoluciona o transporte de carga ao solucionar o problema mais comum do setor”, avalia.

Ao oferecer estratégias reais e eficazes, permite que os embarcadores reduzam em 40% as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa em suas operações de transporte.

O investimento seed será usado para expandir em novos segmentos, melhorar continuamente as ofertas de produtos e contratar talentos de alto nível.

"Combatemos incansavelmente a ineficiência e o desperdício promovendo o compartilhamento de ativos logísticos e conectando empresas com oportunidades de utilizar seus recursos ociosos de maneira eficaz”, destaca o empreendedor.

A LogShare planeja aumentar sua base de clientes, aumentar sua participação no mercado e expandir seu portfólio de produtos a curto prazo, enquanto foca na entrada no mercado de empresas de médio e pequeno porte, na expansão para outros países da América Latina e no lançamento de novas funcionalidades a longo prazo.

"O segredo do sucesso reside na colaboração, especialização e determinação coletiva. A logística ainda não é muito colaborativa. A pandemia começou a mudar isso por questões de custo, e o interesse das empresas também se intensificou por razões de sustentabilidade", destaca Glauber Alves, COO e cofundador da LogShare.

Desde seu lançamento, em 2022, a empresa alcançou marcos significativos, incluindo o lançamento de sua plataforma para a principal corporação de varejo do Brasil, a integração de departamentos-chave e a aquisição de 15 contas corporativas importantes, como Unilever, Pepsico, Coca-Cola, Mondelz, BRF, Leroy Merlin, entre outras. E sua força de trabalho teve crescimento em mais de 60% nestes últimos 12 meses.

O diretor-gerente da Oxygea, Vitor Moreira, diz que a LogShare tem potencial de gerar uma ruptura à enorme indústria de frete rodoviário do Brasil. “Isso chamou nossa atenção. Sua plataforma aproveita os efeitos de rede e a tecnologia de ponta para resolver um problema complexo. Ao apoiar a LogShare, estamos contribuindo para um futuro mais eficiente e sustentável para a logística na América Latina", ressalta.