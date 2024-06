Brasil será primeiro a testar solução contra roubo de celulares Android

Os usuários de celulares Android no Brasil serão os primeiros do mundo a testar novas funcionalidades contra roubo, em fase de testes (beta), a partir de julho. O anúncio foi um dos destaques do Google for Brasil, realizado nessa semana, em São Paulo.

As novidades incluem tecnologia baseada em inteligência artificial (IA) que usa sinais para identificar quando um celular é furtado, levando ao bloqueio automático da tela do aparelho e assim evita o acesso indevido a arquivos e aplicativos sensíveis.

Além disso, com o objetivo de combater tentativas de golpes e fraudes por meio de aplicativos, a empresa anunciou que celulares Android no Brasil serão incluídos em um novo programa piloto que inclui uma versão aprimorada do Google Play Protect.

A ferramenta de segurança já verifica apps em busca de vulnerabilidades e ameaças. Agora, passará a bloquear a instalação de aplicativos baixados de fontes alternativas e que exijam acesso a dados sensíveis.

Os novos recursos contra roubo de celulares foram anunciados inicialmente no Google I/O, conferência global de desenvolvedores do Google, realizada em maio. As soluções, ainda em fase de testes, poderão ser habilitadas pelos usuários de celulares Android (versão 10 ou superior) a partir de julho. O acesso aos recursos por usuários de outros países será feito de modo gradual ainda neste ano.