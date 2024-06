Google anuncia novidades e impacto de R$ 188 bilhões na economia

O Google anunciou inovações em Inteligência Artificial (IA), como a chegada no Brasil do NotebookLM, assistente virtual personalizado, novos recursos para proteger a privacidade e soluções antirroubo para Android durante a 6ª edição do Google for Brasil, realizado em São Paulo. Outra novidade foi a apresentação do relatório de impacto econômico gerado pelas plataformas da empresa no Brasil em 2023 e do investimento para capacitação de profissionais em IA.

Em IA, o vice-presidente sênior de Pesquisa, Tecnologia e Sociedade do Google, James Manyika, anunciou a chegada do NotebookLM, que agora será impulsionado pelo Gemini 1.5 Pro, modelo de IA considerado o mais eficaz da companhia.

O produto conta com algumas possibilidades, como uma ferramenta que permite verificar a fonte original de uma citação para aprofundar-se em um tema. As citações levam o usuário diretamente a trechos da fonte original em apenas um clique.

Os recursos multimodais possibilitam fazer perguntas sobre imagens, gráficos e diagramas de Slides, PDFs ou Docs, graças às capacidades multimodais nativas do Gemini 1.5 Pro.

O sistema também cria visões gerais automáticas, como resumos, perguntas frequentes e outras funcionalidades a partir das fontes de informação escolhidas pelo usuário.

Já na Busca do Google, a chegada da ferramenta “Privacidade nos Resultados sobre você” no Brasil visa melhorar a experiência online das pessoas e ajudá-las a ter melhor controle sobre suas informações.

A ideia é tornar mais fácil encontrar e remover resultados disponíveis na Busca do Google que contenham informações pessoais, como endereço de casa, número de telefone, email, entre outros dados.

A partir de agora, as pessoas poderão solicitar a remoção de resultados que contenham suas informações de contato e o Google as notificará sempre quando houver resultados correspondentes na Busca. Ainda este ano, o Brasil será um dos primeiros países a ter acesso a esse recurso estendido para números de identificação governamentais como CPF, Carteira de Habilitação e Passaporte.

Impacto econômico

O Google movimentou mais de R$ 188 bilhões na economia brasileira, em 2023, por meio das plataformas Busca, Google Ads, Google AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. O montante, calculado pela consultoria global Access Partnership com base em dados públicos.

A análise, que é divulgada desde 2018, considera os benefícios financeiros e de produtividade que as ferramentas do Google proporcionam às empresas brasileiras, com metodologia similar à usada em outros países, como Austrália, Cingapura, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia.

O número inclui o retorno de investimento gerado aos anunciantes ao fazer campanhas de publicidade em plataformas do Google, a receita compartilhada pelo Google com editores, desenvolvedores e criadores de conteúdo e economia de custos e ganho de receita pelas empresas brasileiras a partir do uso da nuvem.

“No Google, acreditamos que estamos apoiando o desenvolvimento do Brasil ao conectar empresas de todos os tamanhos com potenciais consumidores, ao investir em projetos sociais que mudam a vida das pessoas e ao ajudar profissionais a continuar evoluindo em suas carreiras, contribuindo para a geração de emprego”, afirma o presidente do Google Brasil, Fabio Coelho. “Temos um compromisso de longo prazo com o Brasil, país que está entre os cinco maiores para nossas principais plataforma”, complementa.