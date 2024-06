A Paipe Tecnologia e Inovação, tech gaúcha com sede em Novo Hamburgo, vai participar de rodadas de negócios com fundos de investimento americanos em Nova York e Washington (EUA), entre os dias 23 e 26 de junho. O convite foi feito pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Brasil.

A iniciativa partiu do Cônsul Comercial dos EUA em São Paulo, Michael Marangell, que liderará a delegação de empresas brasileiras no 2024 SelectUSA Investment Summit. O evento vai ocorrer em Washington, D.C. e é uma das mais importantes plataformas de atração de investimentos para os Estados Unidos, reunindo empresas e investidores de todo o mundo.

"Estamos extremamente honrados com este convite e empolgados com as perspectivas de negócios que se abrirão para nós. Esta é uma grande oportunidade de mostrar a força do empreendedorismo brasileiro e gaúcho, além de elevar ainda mais o nível de inovação e tecnologia que desenvolvemos aqui”, comemora Marcelo Dannus, CEO da Paipe.

O SelectUSA é um programa do governo dos EUA que apoia empresas interessadas em estabelecer ou expandir suas operações nos Estados Unidos. O evento reuniu mais de 4.900 participantes internacionais em sua última edição, em 2023.