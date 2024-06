Randon Ventures seleciona cinco startups para aceleração

A Randon Ventures selecionou cinco startups, das 150 inscritas, para o seu programa de aceleração desenvolvido em parceria com a Darwin Startups. A primeira turma terá as empresas Murbi, YEAH, Green Balance, IonycLeaf e Akropoli.

Entre os critérios que levaram à escolha desses cinco negócios, foram considerados a sinergia com os negócios do ecossistema da Randoncorp e o potencial de aceleração do ponto de vista de negócios e mercado e das pessoas envolvidas em cada projeto.

O programa tem duração de três meses e a aceleração da primeira turma ocorre entre os meses de maio e julho.

“A partir de uma jornada individual, na qual se constrói um plano de aceleração a partir dos desafios e necessidades de cada participante, a startup fará acompanhamentos individuais, além de receber um plano de conexões e mentorias relacionados com os próprios desafios”, explica o diretor de Negócios e Estratégias Digitais da Randoncorp e diretor da RV, Mateus de Abreu.

Além disso, a startup participa de uma trilha de relacionamento com o ecossistema Randoncorp como apoio para explorar possibilidades de colaboração, negócios ou mesmo apoio desta rede. Por fim, também terá também a oportunidade de interagir com as demais startups da turma a partir de algumas atividades coletivas como workshops e eventos.

As inscrições para a segunda turma do programa de aceleração já estão abertas e podem ser realizadas no

Conheça as startups selecionadas:



Akropoli: O Open Finance aprofundou ainda mais essa necessidade pela fartura de dados que deixou disponível e a Akropoli utiliza motores analíticos para capturar e gerar inteligência a partir desses dados, viabilizando pronta utilização em decisões de crédito e em ofertas de preços e produtos.

Green Balance: Diretamente do aplicativo do banco de cada cliente, a solução da startup permite acompanhar a pegada de carbono da pessoa, tornando o consumo sustentável mais acessível. Com insights baseados em suas transações financeiras, oferece dicas personalizadas para um estilo de vida mais verde e até mesmo opções para compensar emissões.

IonycLeaf: uma startup especializada no desenvolvimento de soluções avançadas de armazenamento de energia. Desde 2017, destaca-se na criação de baterias de Silício-Enxofre, que oferecem maior densidade energética, maior vida útil e menor impacto ambiental, com uma forte aposta na sustentabilidade e na inovação.

Murbi: plataforma de tecnologia que oferece ferramentas para gestão, controle e segurança no transporte de colaboradores. Especializada em otimização de transporte fretado, a Murbi conecta, organiza e traz transparência para as operações, disponibilizando recursos específicos para transportadores, contratantes, passageiros e motoristas.

Yeah: consórcio digital que descomplica e permite aos clientes comprarem veículos e serviços de forma inteligente e planejada, tudo a poucos cliques, na palma da mão.