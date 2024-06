App registra quase mil atendimentos de vítimas das enchentes

Desde o seu lançamento, no início de maio, o aplicativo ShortMed SOS Enchentes realizou 4.809 atendimentos online e gratuitos a toda a população gaúcha acometida pelas enchentes. Desse total, 3.013 correspondem a pronto-atendimentos e os demais se distribuem entre diferentes especialidades multidisciplinares dentro do cuidado horizontal proporcionado pela iniciativa.

O aplicativo foi criado pela startup WebMed, integrante do ecossistema do Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc). Os números se referem ao período de 6 de maio a 3 de junho.

A especialidade mais procurada foi clínica geral, com quase 63% dos atendimentos. Em segundo lugar ficaram as consultas com psicólogos, somando pouco mais de 17%, Já as cidades com mais pacientes foram Porto Alegre (31,46%), Canoas (29,92%) e São Leopoldo (7,67%). A maior parte dos usuários dos serviços tinha entre 13 e 60 anos (80,18%).

“Em menos de 30 dias do lançamento da ShortMed SOS Enchentes, conseguimos impactar milhares de pessoas, captadas e triadas, conectando com a Teledoc para quase 5 mil atendimentos, em diversas especialidades. Isso é uma grande vitória para todos que se engajaram com o nosso povo gaúcho”, comenta o CEO e fundador da WebMed, Luciano Lorenz.

Ele destaca a união de esforços da iniciativa privada e várias entidades, como Amrigs, Simers, Assembleia Legislativa, Secretaria Estadual da Saúde, dos médicos e profissionais de saúde voluntários. “Tenho muito orgulho de todo o time da WebMed, Grupo Doc e realizadores, que continuam trabalhando arduamente como voluntários para salvar milhares de vidas”, acrescenta.

A solução desenvolvida pela WebMed é uma adaptação de um aplicativo que a healthtech já tem, o ShortMed. A telemedicina é viabilizada por meio de parceria com a Teledoc, plataforma homologada pelo Conselho Regional de Medicina. A partir de triagem realizada pela WebMed, a Teledoc faz toda a parte de telemedicina, curadoria médica, consultorias de especialidades, atendimento psicoemocional e psiquiátrico, entre outras. Já a Amrigs solicita o cadastramento de todas as especialidades.