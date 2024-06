Bertha Capital investe R$ 1 milhão na turistech Bebook

Em uma movimentação que impulsionará o desenvolvimento tecnológico do Bebook, a Bertha Capital, gestora de investimentos que conecta corporações ao mercado de capitais e startups, anunciou o aporte de R$ 1 milhão na turistech especializada na aplicação de inteligência artificial em precificação dinâmica para hotéis.

Fundado em 2016, em Ilhéus, na Bahia, o Bebook pretende usar os recursos para fortalecer a infraestrutura tecnológica e expandir a capacidade de escalabilidade. Tudo para atendr a meta traçada de triplicar o faturamento até o final do ano. Com atuação no Brasil e no exterior, a startup destaca-se pela abordagem inovadora na gestão do faturamento hoteleiro.

"Somos uma inteligência artificial que integra diversos sistemas, analisando e entregando maior faturamento, por meio da previsão de demandas - isso tudo pensado para que os hotéis e redes aumentem sua receita ao distribuir de maneira inteligente o preço certo, na hora certa para o cliente certo. Isso melhora as taxas de ocupação e faturamento dos nossos clientes”, comenta Christiano Penna, CEO do Bebook.

A startup já foi reconhecida também pelo setor hoteleiro. A parceria com o Hotel Golden Tulip Natal Ponta Negra rendeu o prêmio HSMAI Awards 2022 na categoria Revenue Management pela melhor performance do Brasil.

O aporte da Bertha Capital reflete uma percepção otimista desse mercado crescente e ainda pouco explorado. “A Bebook tem alto potencial de escalabilidade, com uma estratégia de negócios inovadora e presença em um mercado inexplorado. Esses foram fatores determinantes para realizarmos o aporte. Agora, a expectativa é impulsionar o crescimento da base de clientes do Bebook, aumentar o faturamento e promover avanços significativos em inteligência artificial”, analisa o CEO e fundador da Bertha Capital, Rafael Moreira.

Além do investimento financeiro, a Bertha Capital também atuará na prospecção de clientes corporativos, fornecendo consultoria estratégica para a consolidação do modelo de negócios do Bebook e apoiando em futuras rodadas de captação.

De acordo com o Diagnóstico do Ecossistema de Inovação em Turismo no Brasil, realizado pelo Wakalua em parceria com o Ministério do Turismo, o país abriga 162 empresas de turismo, gerando 4.471 empregos e recebendo investimentos aproximados de US$ 530 milhões.

Em agosto do ano passado, o Bebook recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão por meio do LH Tech Ventures, da LightHouse. A mesma gestora já havia realizado aportes em 2020 e 2022.