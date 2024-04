Bridgewise recebe aporte de US$ 21 milhões em rodada Série A

A Bridgewise, plataforma de análise baseada em IA para títulos globais, anunciou a conclusão de uma rodada de captação de US$ 21 milhões, elevando seu capital total levantado para US$ 35 milhões.

A rodada foi liderada pela SIX Group, com a participação da Group11 e L4 Venture Builder, fundo de investimento independente com capital da B3. Para esta rodada de financiamento, a Bridgewise escolheu investidores de instituições financeiras globais líderes que podem atuar como parceiros estratégicos em regiões-chave.

A Bridgewise atende bolsas de valores, bancos, plataformas de negociação, casas de investimento, consultores de patrimônio e plataformas de mídia e de educação financeira.

A empresa tem operações em mais de 15 países, incluindo Austrália, Brasil, Japão, Singapura, Suíça, Reino Unido e EUA e a expectativa com esse aporte é acelerar a penetração no mercado e o crescimento.

“Este é um marco importante na nossa missão de preencher a lacuna de conhecimento e acessibilidade nos mercados de capitais globais. Nossa tecnologia está posicionada de forma única para fornecer análises, recomendações e suporte de que os investidores globais precisam para tomar decisões informadas”, comenta o cofundador e CEO da Bridgewise, Gaby Diamant.

A plataforma Bridgewise oferece produtos como relatórios detalhados gerados por IA e análises sob demanda de qualquer instrumento financeiro ou título, chat conversacional de IA em linguagem natural e um consultor robô que fornece recomendações pessoais com base nas carteiras existentes dos usuários.

A empresa analisa dados fundamentais sobre mais de 90% dos títulos globais listados, incluindo ações e fundos mútuos. Também fornece recomendações de investimento, um recurso único e regulamentado que já foi aprovado nos mercados em que opera.



A tecnologia central da Bridgewise se baseia em dois pilares. O primeiro é um algoritmo de aprendizado de máquina treinado em mais de 20 anos de dados históricos que analisa mais de 50 mil títulos listados, fornecendo a cada um deles uma pontuação de desempenho. A segunda tecnologia central é uma IA generativa baseada em um Modelo de Linguagem Micro (MLM) proprietário, que cria relatórios fáceis de entender para cada título no idioma preferido do leitor.

“Continuaremos ampliando a visibilidade e exposição das empresas brasileiras ao redor do mundo, solidificando a posição do Brasil como um mercado-chave no cenário de investimento global”, afirma Pedro Meduna, co-fundador do L4VB.