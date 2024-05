Quase metade dos brasileiros acredita em notícias falsas, diz YouGov

Como se não bastassem todos os desafios que o Rio Grande do Sul tem enfrentado em decorrência da tragédia com as chuvas, o combate as fake news se torna mais um capítulo importante: 45% das pessoas admite que acredita em notícias falsas, de acordo com a YouGov, multinacional de origem britânica, pioneira em pesquisa de mercado on-line e ferramentas que integram o planejamento e o monitoramento de dados.

Por idade, a faixa etária que mais diz acreditar em fake news, e só depois descobre que estavam incorretas, são as pessoas com mais de 55 anos (47,7%), embora entre os mais jovens, de 18 a 24 anos, um percentual importante (41,9%) também diz acreditar nas falsas notícias. Ainda, as mulheres são as que mais admitem ser vítimas de fake news, com 46,2% concordando com a afirmação, contra 43,7% dos homens.

A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, ao que tudo indica, ainda está longe de ser solucionada. Situações como esta são uma preocupação compartilhada por muitos brasileiros, como apontam dados da YouGov Profiles, também do dia 05 de maio: 61,7% dos brasileiros concordam com a frase: "a mudança climática é a maior ameaça à civilização", contra apenas 16,1% que discordam.

As mulheres e as pessoas com 55 anos ou mais são os mais receosos em relação ao assunto, ficando acima da média geral, sendo 64% e 68,5%, respectivamente. Ainda, por região do país, os moradores das regiões Sudeste (64%) e Sul (63,2%) também são os que mais concordam que a mudança climática é a maior ameaça à civilização.

O YouGov Profile, ferramenta da YouGov, é baseado em dados coletados continuamente, e não em vez de um único questionário limitado. Os dados de perfis para o Brasil são nacionalmente representativos e ponderados por idade, gênero e região. A empresa está presente em cerca de 70 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Ásia-Pacífico e África.