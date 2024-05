Com Labs no RS, SAP organiza apoio aos colaboradores

Localizado no Tecnosinos, em São Leopoldo, o SAP Labs Latin America não teve a sua operação afetada pelas chuvas, por estar em uma área mais elevada da cidade. As atividades seguem normalmente. Todos os funcionários estão trabalhando em home office, exceto aqueles alojados no SAP Labs ou que necessitam da estrutura da empresa como energia ou internet, por exemplo.

Cerca de 10% dos colaboradores foram diretamente afetados.

O SAP Labs organizou acomodações para que funcionários, seus familiares e animais de estimação pudessem se abrigar em segurança neste momento de calamidade. Além disso, a SAP está oferecendo recursos de suporte para a saúde física e psicológica aos abrigados.

LEIA TAMBÉM: Tecnopuc hospeda gestão do serviço de abrigos para vítimas chuvas

A empresa também intensificou a flexibilidade, que já é parte da cultura da empresa, para que os colaboradores possam dedicar tempo para cuidar das suas necessidades pessoais e familiares.

A área de Responsabilidade Social Corporativa da SAP, em uma frente de ajuda imediata, também está contribuindo com as instituições Junior Achievement, Mundo Mais Limpo e Misturaí, por meio de fundos para projeto de resposta a desastres da companhia que também serão usados para planos de reconstrução de longo prazo.

Também foi lançada uma campanha global na qual funcionários podem contribuir financeiramente e o board da SAP fará uma doação no mesmo valor arrecadado. A soma das duas iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa já ultrapassa US$ 300 mil.

Os escritórios da SAP em São Paulo e Rio de Janeiro também iniciaram uma campanha de arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza, itens de vestuário, brinquedos, cobertores, roupa de cama e banho, que estão sendo encaminhados à Defesa Civil via Correios para o Rio Grande do Sul. A SAP também liderou a criação de uma coalizão de empresas para apoiar as iniciativas do Governo do Rio Grande do Sul por meio do Movimento Brasil Competitivo.