Tecnopuc hospeda gestão do serviço de abrigos para vítimas chuvas

Desde 7 de maio, a equipe que integra a Central de Abrigos e Doações da Prefeitura de Porto Alegre opera no Tecnopuc. Essa unidade, que é gerenciada pelo coordenador do Pacto Alegre e secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva, é responsável pela gestão de vagas e necessidades dos locais de acolhimento de desabrigados credenciados na prefeitura.



Com a operação no Tecnopuc, a equipe começou a utilizar o sistema Abrigos RS, desenvolvido com base nas demandas de operação interna da Prefeitura de Porto Alegre, contribuindo para um acompanhamento da jornada do desabrigado e das necessidades dos abrigos.

As equipes de trabalho envolvem profissionais das secretarias de Inovação, Desenvolvimento Social e da Procempa, lideradas pelo secretário Jorge Brasil (SMDS), Letícia Batistella (diretora-presidente da Procempa) e Luiz Carlos (Gabinete de Inovação).



"O ecossistema de inovação se uniu neste momento para apoiar Porto Alegre. A Central de Abrigos foi recepcionada de braços abertos pelo Tecnopuc, que forneceu toda infraestrutura e apoio necessários", afirma Letícia.