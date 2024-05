Pipe lança Consolida-RS, agregador de dados sobre tragédia

O Consolida RS, lançado pela Paipe Tecnologia e Inovação, tech gaúcha com sede em Novo Hamburgo, reúne informações como listas de resgatados, desaparecidos e abrigados, ajuda voluntária e abrigos em um único lugar e atualizadas em tempo real. A iniciativa conta com a parceria da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).



“O Consolida-RS é um agregador de soluções. Já existiam outras ferramentas, atuando em diversas frentes, relacionadas à catástrofe. A nossa ideia é que todas essas iniciativas sejam agrupadas no Consolida RS, seja para quem quer ajudar, ou quem precisa ser ajudado”, afirma o cientista de dados da Paipe, Felipe de Morais.