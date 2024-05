Webmed cria solução de triagem e apoio à diagnóstico de desabrigados

Médicos, instituições profissionais e de saúde se uniram ao setor de inovação e tecnologia para desenvolver uma ferramenta que facilite o atendimento a quem está nos abrigos devido à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

Por meio de um questionário online, os abrigados poderão apresentar seus sintomas e solicitar avaliação e encaminhamento, se necessário, seja de pediatras, dermatologistas e psiquiatras, entre outras especialidades.

A ferramenta já foi entregue e médicos de diversos estados do Brasil já estão se cadastrando.

A solução foi desenvolvida pela startup WebMed, que faz parte do ecossistema do Tecnopuc, e é uma adaptação de um aplicativo que a healthtech já tem, o ShortMed.

A versão customizada, chamada ShortMed SOS Enchentes, é totalmente gratuita, e ligará os pacientes a médicos voluntários do Brasil inteiro, chancelados por importantes associações profissionais, como Simers, Amrigs e Cremers, além de hospitais e clínicas. Também estão apoiando a iniciativa a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Inovação de Porto Alegre, entre outros.

“Com a ferramenta, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social poderão ser atendidas nos abrigos de forma online ou presencial de forma rápida e simples, podendo ser imediatamente encaminhada a uma instituição de saúde, caso seja necessário”, explica o CEO e fundador da WebMed, Luciano Lorenz.

A agilidade da tecnologia permitirá atendimento e encaminhamento imediatos em um momento no qual a demanda e as necessidades dos desabrigados são enormes. Quando a água baixar nas cidades, por exemplo, há o temor de que os casos de leptospirose se multipliquem. Como se trata de uma doença que pode ser mortal, a rapidez no diagnóstico e no atendimento é essencial.



Como vai funcionar



1- Os abrigos receberão totens ou cartazes com o QR Code que traz o link para um formulário simples para inserção de dados do paciente, incluindo nome e número do celular, e um questionário curtíssimo (média de duas perguntas) que municiará o médico sobre o que a pessoa está sentindo ou precisando no momento. A WebMed também disponibilizará para o profissional em saúde um aplicativo gratuito para acompanhar os pacientes

Em todos os sites dos parceiros da iniciativa também haverá a possibilidade de fluxo para cadastro de profissionais voluntários devidamente habilitados, assim como usuários que necessitarem de triagem e atendimento. Portanto, qualquer pessoa do Estado, que foi atingida pela tragédia, poderá realizar a triagem e solicitar atendimento voluntário

2- Ao acessar o QR Code, o que não precisa ser feito no próprio celular da pessoa que está precisando de atendimento, o abrigado preencherá seus dados e responderá ao questionário, enviando as informações ao médico cadastrado mais próximo e livre para recebê-las

3- Os dados do abrigado chegam até o médico por meio de um aplicativo, e o alerta é recebido no WhatsApp e e-mail do profissional

4- De posse das informações, o médico avalia a situação e depois recomenda o que deve ser feito pelo paciente, envia receitas, atestados ou encaminhamentos a ele e, se for constatada urgência, já aciona, de forma online, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a instituição de saúde que receberá a pessoa

5- A segunda fase da ShortMed SOS Enchentes, programada para ser entregue ainda em maio, incluirá a customização do chatbot da WebMed para que os profissionais de saúde aceitem ou não os futuros pacientes e direcionamento do usuário de acordo com alguma das especialidades: dermatologia, pediatria, psiquiatria, médico de família e psicologia.