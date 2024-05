Site do IPE está no ar, mas sistemas ainda estão inoperantes

A Procergs conseguiu colocar no ar o site do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE), mas os sistemas essenciais da instituição ainda estão inoperantes.



Entre as operações do IPE Saúde que estão fora do ar e afetam os atendimentos estão o sistema de registro PinPad, em que o segurado passa o cartão para registrar o atendimento; as solicitações de Guias de Atendimento, pelos prestadores, e os sistema de transmissão de notas, dos prestadores.



Para tentar contornar essa situação, o IPE Saúde etá disponibilizando formulários para atendimentos, que deverão ser utilizados pelos prestadores credenciados.

