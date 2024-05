Procergs recoloca sete novos sites no ar

Ao longo desta quinta-feira (9), a Procergs conseguiu recolocar no ar outros sete sites de órgãos Estaduais, de forma total ou parcial. Esses sites estavam inativos desde a última segunda-feira, quando a empresa foi obrigada a desligar o seu Data Center por conta da inundação em Porto Alegre.

Alguns serviços disponibilizados por esses sites voltarão a funcionar ao longo dos próximos dias.

www.habitacao.rs.gov.br - Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária (SEHAB);www.fepam.rs.gov.br - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM);www.trabalho.rs.gov.br - Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional;www.sict.rs.gov.br - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT);www.tve.com.br - TV Educativa do Estado;www.ipeprev.rs.gov.br - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev ;www.ipesaude.rs.gov.br - Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Saúde).Anteriormente, a Companhia já havia disponibilizado outros 18 sites do Governo Estadual, sendo eles:www.estado.rs.gov.brwww.defesacivil.rs.gov.brwww.brigadamilitar.rs.gov.brwww.daer.rs.gov.brwww.corsan.com.brwww.social.rs.gov.brwww.igp.rs.gov.brwww.voltaporcima.central.rs.gov.brwww.central.rs.gov.brwww.sosenchentes.rs.gov.brwww.transportes.rs.gov.brwww.obras.rs.gov.brwww.jucisrs.rs.gov.brwww.educacao.rs.gov.brwww.planejamento.rs.gov.brwww.ssp.rs.gov.brwww.vicegovernador.rs.gov.brwww.saude.rs.gov.br