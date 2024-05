Procergs segue operando, com uso de segundo Data Center

O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul (Procergs) está conseguindo manter os sistemas de operações essenciais, como Defesa Civil, Saúde e Segurança Pública, funcionando por meio do seu segundo Data Center na nuvem. A estrutura física que dá suporte à operação de soluções digitais disponibilizadas pelo governo do Estado foi temporariamente desligada.



O desligamento das casas de bombas próximo à Rótula das Cuias, na segunda-feira (6), ocasionou o acúmulo de água na região, atingindo o quadro elétrico, no-breaks e geradores da Procergs, obrigando o desligamento do sistema.

A medida visa preservar a infraestrutura instalada, sem prejuízo aos equipamentos e aos dados, e não afetará o funcionamento dos principais serviços e portais do governo do Estado. No entanto, algumas páginas permanecerão fora do ar até a retomada plena das operações.



A Procergs informou que está empregando todos os esforços para retomar as atividades no menor intervalo de tempo possível.



Sistemas que estão no ar



Sistemas de segurança, como o de registros de ocorrências, consultas integradas utilizado pelas autoridades e a delegacia online para que o cidadão faça o registro de ocorrências pela internet;



Sistema de informações penitenciária, entre outros serviços da segurança;



Diário Oficial;



Sistemas da Corsan de análises de efluentes e da qualidade da água;



Sistemas da Fazenda que processam as Notas Fiscais de 19 Estados no Brasil;



SGO - sistema de gestão do fluxo de obras;



COE - sistema de compras eletrônicas que realiza os pregões das aquisições do Estado;



Lei de Acesso à Informação (LAI) e formulários do programa Volta por Cima para cadastro dos atingidos pelas enchentes.



www.estado.rs.gov.br

www.defesacivil.rs.gov.br

www.brigadamilitar.rs.gov.br

www.pc.rs.gov.br

voltaporcima.central.rs.gov.br

central.rs.gov.br

sosenchentes.rs.gov.br

ssp.rs.gov.br

planejamento.rs.gov.br

daer.rs.gov.br

vicegovernador.rs.gov.br

saude.rs.gov.br

educacao.rs.gov.br

corsan.com.br

ssps.rs.gov.br

www.defensoria.rs.def.br

social.rs.gov.br

egr.rs.gov.br

igp.rs.gov.br

transportes.rs.gov.br

obras.rs.gov.br

jucisrs.rs.gov.br



Sistemas que não estão no ar no momento:



Sistemas do Detran;

PROA - Sistema de Processos do Estado;

FPE - Sistema de Finanças do Estado.