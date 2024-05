Com a sua sede localizada no Quarto Distrito, uma das áreas duramente afetadas pelas chuvas em Porto Alegre, o Instituto Caldeira contará com a parceria do Tecnopuc.

O parque científico e tecnológico da Pucrs irá disponibilizar uma área para que as empresas da Comunidade Caldeira que precisam de um espaço com infraestrutura mínima de luz e internet possam usar para realizar as suas atividades neste período em que os acessos ao Quarto Distrito estão comprometidos.

as empresas do Caldeira deverão preencher o formulário Para poder acessar o Tecnopuc,

Todos os eventos do Instituto Caldeira estão cancelados por tempo indeterminado.

"Assim que possível, nosso time, acompanhado da segurança necessária, acessará o hub para trazer atualizações. Estamos profundamente impactados, mas a hora é de preservarmos vidas", diz em sua rede social o hub de inovação gaúcho.