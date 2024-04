IA na educação e cultura será debatida no Teatro CHC Santa Casa

Os desafios do uso da Inteligência Artificial (IA) em diversos campos da educação e da cultura são tema do próximo ciclo do Projeto Humanidade CHC, realizado pelo Centro Histórico-Cultural Santa Casa. As atividades serão realizadas nos dias 2 e 3 de maio, no Teatro do CHC, em Porto Alegre. Ingressos gratuitos já podem ser adquiridos pelo Sympla.

Com concepção e curadoria de Dedé Ribeiro e Luiza Pires, o segundo ciclo do programa envolve palestras e oficinas conduzidas por especialistas. Os encontros irão explorar questões relacionadas à educação, arte e outros campos, promovendo debates não apenas aos aspectos técnicos da IA, mas também seu impacto ético e legal.

O primeiro workshop será ministrado pela consultora e pesquisadora Laura Trachtenberg Hauser. Com formação em Sorbonne (França), a Doutora em Comunicação e Semiótica pela USP irá abordar as implicações da IA nos campos da ética, da arte e da educação, permeando diferentes áreas. Na oficina “A Internet Deu Ruim: da digitalização de acervo aos NFTs”, o jornalista Thiago Carrapatoso vem de Portugal trazer a base para uma análise crítica sobre o uso das tecnologias no setor.

A professora de Direito da UFRGS Lisiane Feiten Wingert Ody propõe discussões sobre as vantagens e desvantagens de recorrer à inteligência artificial no âmbito das artes e da cultura. Na sequência, o designer de interface Carlos Donaduzzi oferece uma imersão nos fundamentos da IA aplicados à criatividade.

Também haverá palestras sobre a exclusão e inclusão no mundo digital a partir dos algoritmos e sobre como a tecnologia é trabalhada no setor artístico e museológico.

O Projeto Humanidade teve início em março com o ciclo “O Humor nos Tempos de Cólera” e prevê cinco encontros bi-mensais ao longo do ano. Tem o financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Agrogem, Dorf Ketal e Grendene, e é uma realização do CHC Santa Casa e Ministério da Cultura/Governo Federal.