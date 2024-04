Eventim lança ferramenta para reduzir falsificação

A Eventim, player que atua na venda de ingressos e está presente em 22 países, acaba de lançar o Eventim Pass, uma nova função do aplicativo da companhia para gerenciamento de ingressos no smartphone.

A novidade já está disponível no IOS e Android e terá sua utilização válida, inicialmente, para as vendas do espetáculo Crystal, do Cirque du Soleil, com apresentações em São Paulo (SP) e no Rio de Janeiro (RJ).

“O Brasil é o décimo país no mundo e o primeiro na América Latina a lançar essa funcionalidade no aplicativo da Eventim. Estamos em constante evolução da nossa tecnologia. Realizar esse lançamento em parceria com a IMM, que realiza a temporada do Cirque du Soleil no Brasil, é muito especial. Desenvolvemos tudo isso dentro de casa, e adaptamos de acordo com as necessidades do público brasileiro”, explica o diretor de Operações da companhia, Marcelo Dezem.

O objetivo do Eventim Pass é fornecer mais segurança aos consumidores por meio da tecnologia, inibindo a falsificação de ingressos.

“O ingresso comprado on-line existirá somente no aplicativo e sem papel. As informações de leitura de acesso só serão recebidas dias antes do evento e no nosso aplicativo não é possível tirar print do QR Code, por exemplo”, explica.

A Eventim é responsável pela comercialização de mais de 250 milhões de ingressos para atender em torno de 180 mil eventos por ano, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e de Paris.