Geração Caldeira está com inscrições abertas até 1º de maio

O Geração Caldeira, programa educacional com foco em inclusão produtiva do Instituto está com inscrições abertas até o dia 1º de maio. Gratuita, a iniciativa tem como foco capacitar e empregar jovens de todo o Brasil no mundo da tecnologia.

O evento oficial de lançamento aconteceu no prédio da antiga fábrica Tecidos Guahyba, e teve a apresentação do pianista Alvaro Siviero, além da presença de executivos e empreendedores.

O Caldeira já começa a criar ações nessa que será a nova área de expansão do projeto. Os investimentos previstos são de R$ 120 milhões para explorar o local nos próximos 20 anos – uma parceira desenhada nos mesmos moldes da sede atual, com a Lojas Renner.

A edição lançada será a terceira do Geração Caldeira, que já capacitou mais de 6 mil alunos e ex-alunos da rede pública, e empregou centenas em empresas que fazem parte da comunidade Caldeira.

Podem participar jovens que tenham entre 16 e 24 anos de idade, e que estejam cursando ou tenham cursado o ensino médio na rede pública (ou particular com bolsa acima de 50%).

O Geração Caldeira mira atingir 10 mil inscritos nesta edição. Os 200 alunos selecionados ao fim do processo seletivo recebem bolsa de R$ 3 mil durante a etapa presencial e, ao final do programa, são encaminhados para vagas de trabalho.

"Além do conteúdo do programa em si, os participantes têm acesso aos eventos, empresas e espaços físicos do Caldeira, o que possibilita uma imersão profunda em um ecossistema voltado à inovação e à nova economia", destaca o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Segundo ele, ao final do programa, os jovens formados são encaminhados para processos seletivos com empresas que são parceiras de empregabilidade do projeto. “Isso garante aos alunos acesso a vagas exclusivas de trabalho e matching com oportunidades relevantes no mercado", complementa.

Da primeira turma do Geração Caldeira, que teve 50 estudantes, quase a totalidade conquistou emprego com parceiros do hub: o índice de empregabilidade foi de 92%, e a contratação ocorreu em até quatro meses após o término do programa.

A formatura da segunda turma aconteceu no último mês de dezembro, e, três meses depois, mais de 80 dos alunos já estavam atuando em empresas como Sebrae, Banrisul, SLC, Agibank, Sicredi e DLL. A previsão é que, até a metade de 2024, pelo menos 80% dos participantes já estejam empregados.

Os jovens que tiverem a inscrição para o Geração Caldeira aprovada receberão um email até o dia 6 de maio com o link para a live de boas-vindas, que acontecerá no dia 8 do mesmo mês. Na fase inicial do processo seletivo, os inscritos terão acesso à plataforma do curso até 16 de maio, e deverão concluir as trilhas de aprendizado online até 1º de julho.

Os alunos que concluírem a etapa online farão uma prova técnica, também online; e aqueles que obtiverem uma boa média na prova e um bom desempenho geral estarão aptos a participar do Bootcamp GC, etapa híbrida composta por desafios e capacitações.

A partir do Bootcamp, 400 alunos serão selecionados para uma entrevista individual presencial no Instituto Caldeira. De agosto a dezembro, os 200 jovens finalistas entram para o Geração Caldeira, participando da etapa presencial realizada no hub. Por fim, os alunos formados serão encaminhados para processos seletivos com empresas parceiras de empregabilidade. Jovens que não tiverem condições de participar da etapa presencial ainda podem participar da etapa online e receber a certificação da trilha escolhida.