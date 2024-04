EduStartups está com inscrições abertas para aceleração

Estão abertas até 5 de maio as inscrições para o terceiro ciclo do programa gratuito EduStartups do EduX, o hub de educação do Tecnopuc, em Porto Alegre.

A iniciativa é voltada para startups com soluções para a área de educação, as chamadas edtechs, e conta com a expertise do hub para prover aceleração do negócio.

Isso inclui a realização de provas de conceito (PoCs) no ambiente escolar, essencial para que as startups testem as suas soluções na prática. Totalmente online, o EduStartups é aberto a edtechs de todo o país.

A partir das informações enviadas na inscrição , serão selecionadas 24 startups na primeira fase do programa.

Na segunda fase, será realizado um workshop, no qual 12 edtechs seguirão em frente para o Pitch Day. Ao final, seis startups serão escolhidas para participar do programa. Os nomes das selecionadas serão divulgados em 3 de junho.

As provas de conceito serão realizadas na Marista Brasil, a fim de testar soluções para a educação básica, o que abre um leque de 98 unidades escolares espalhadas pelo país. Com essa possibilidade à mão, as startups terão a chance de validar e aprimorar suas soluções, com potencial para escalá-las em um segundo momento.

"O terceiro ciclo de aceleração oferece às edtechs a oportunidade de ampliar suas redes e conexões, colaborando com suas soluções e aumentando a visibilidade de seus negócios para impulsionar o crescimento”, afirma a coordenadora do EduX e professora da PUCRS, Karen Sica.