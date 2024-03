CMPC anuncia núcleo de inovação no Tecnopuc

A CMPC, com sede no Chile, 24 mil colaboradores e presença em 12 países, irá instalar um núcleo de inovação no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc). A companhia já está adaptando o espaço físico onde a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) manterá um escritório de trabalho, que integrará o Celeiro AgFood Hub do Tecnopuc, em Porto Alegre.

A iniciativa faz parte de investimentos da companhia em pesquisa, inovação e bioeconomia, cujo objetivo é ajudar a moldar um mundo mais sustentável. Em 2023, a CMPC lançou um fundo global de US$ 100 milhões para investir em startups, parcerias com outras empresas e universidades. O objetivo é apoiar projetos de desenvolvimento de soluções a partir da fibra natural em matéria de digitalização, circularidade, fibras têxteis, embalagens sustentáveis, madeira, biomateriais e energia verde.

“É fundamental para o nosso negócio a utilização de tecnologias novas e disruptivas que não só gerem valor para clientes e consumidores, mas também permitam priorizar a eficiência e a sustentabilidade de seus processos para criar uma economia para o futuro”, destacou o CEO da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

O coordenador do Celeiro AgFood Hub e professor da Escola de Negócios da PUCRS, Luís Humberto Villwock, destacou a presença do núcleo de inovação da CMPC no Celeiro.

"Essa parceria representa um novo patamar de inserção do hub no desenvolvimento de projetos e novos negócios para o agro brasileiro, com ênfase em sustentabilidade ambiental e promoção de pesquisas técnico-científicas em áreas portadoras de futuro, como mitigação de gases de efeito estufa, descarbonização, hidrogênio verde, entre outros”, destaca. A iniciativa é realizada em colaboração com o IPR-PUCRS (Instituto do Petróleo e Recursos Naturais da PUCRS), instituto de pesquisas de referência global nesses temas.



Recentemente, a CMPC foi eleita líder do ranking de Sustentabilidade Corporativa da S&P Global. No ano passado, a CMPC já havia sido eleita a empresa mais sustentável do mundo na categoria Celulose e Papel pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade 2023, que é um dos indicadores mais respeitados nesta área.

“A imersão em um ambiente de inovação, como o Tecnopuc, é fundamental para descobrir novas ideias e soluções, impulsionando a construção de um futuro mais resiliente a mudanças climáticas e baseado em materiais de origem renovável”, salienta a diretora de P&D e Bioeconomia da CMPC, Bibiana Rubini.