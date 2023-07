Pucrs lança proposta imersiva de ensino conectada ao Tecnopuc

Com o propósito central da transformação do conhecimento gerado na universidade em desenvolvimento econômico e social, a Pucrs vai passar a oferecer uma formação imersiva que conectará a sua Escola de Negócios com o Parque Científico e Tecnológico - Tecnopuc desde o começo da vida acadêmica até a inserção profissional. A iniciativa foi batizada de Tecnopuc Business.



“Estamos invertendo um conceito tradicional na formação em negócios. Ao invés de preparar estudantes para só depois de formados atuarem no mercado, estamos trazendo o mercado para dentro da nossa Escola, criando um ambiente de aprendizagem por meio de práticas imersivas via conexão direta com o Tecnopuc”, explica o decano da Escola de Negócios, Éder Henriqson.



Para isso ser possível, novos ambientes do Tecnopuc estão sendo criados no espaço da Escola de Negócios, reconfigurando o Prédio 50 e fazendo com que ele se torne uma extensão do ecossistema de inovação da PUCRS.



O Tecnopuc Business pretende somar a força e a tradição do Tecnopuc, que já apoiou o surgimento de mais de 900 startups e a transformação de mais de 250 organizações, entre elas multinacionais de grande porte, e da Escola de Negócios - que desde 1931 forma profissionais e empreendedores.

O reitor da Pucrs, Irmão Evilázio, explica que a iniciativa se conecta a um movimento mais amplo da Universidade que visa ampliar e fortalecer o portfólio de serviços e formação em negócios.



“Queremos desenvolver líderes e empreendedores social e ambientalmente responsáveis, que sejam capazes de impactar positivamente o mundo dos negócios e a sociedade em geral. Não se trata apenas de formar para o mercado, mas formar quem seja capaz de transformar o próprio mercado”, reforça.



Uma das principais novidades em curso é a Agência Experiencial, uma estrutura criada para oferecer serviços para organizações de pequeno e médio porte, em que o estudante é protagonista na solução de problemas reais de empresas, colocando em prática o que ele aprende em todas as áreas de formação. A Agência já está atendendo 34 empresas e envolvendo mais de 600 estudantes e professores.



Com o Tecnopuc Business, a atuação do Parque em verticais estratégicas de mercado se amplia para as áreas de varejo e finanças. Nesse contexto, nascem os dois novos hubs de inovação com o DNA do Tecnopuc e da Escola de Negócios: o FINE, focado em soluções financeiras, e o Omni-X em omnicanalidade e experiência do consumidor. Com eles, o Tecnopuc passa a contar com nove Hubs, que atuam de forma colaborativa para promover a interação e a identificação de oportunidades de desenvolvimento e aceleração de negócios nas áreas de educação, agronegócio, alimentos, inteligência artificial, saúde, social e mobilidade.

