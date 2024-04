Mr. Estoque alcança 21% de taxa de conversão no quarto ano

Pioneiro no segmento do atacado online no Rio Grande do Sul, o Mr. Estoque, do Grupo UnidaSul, chegou ao seu quarto ano de operação com 21% de taxa de conversão em 2023, superando a média do mercado, que é de 3 a 4%.

O atacadista também registrou um aumento de 5% no faturamento em comparação ao ano anterior. Com 655 mil sessões registradas no site ao longo do ano, o Mr. Estoque ampliou também sua base de clientes, que chegou a 230 mil usuários no ano passado.

O número de pedidos também continuou a crescer, atingindo a marca de mais de 140 mil no ano passado.

“Percebemos que a conveniência de fazer compras e reabastecer os estoques de forma online, a qualquer momento do dia e sem precisar se deslocar até uma loja física, e a entrega ágil são alguns dos diferenciais que têm atraído novos clientes para o site”, pontua Eduardo Bento, gerente de e-commerce da UnidaSul, que administra o Mr. Estoque.

Em relação à entrega, o atacadista oferece aos consumidores frete grátis para todo o Estado e um prazo de até 48 horas para pedidos aprovados até as 18h. São 6 mil itens disponíveis, que possibilitam ao Mr. Estoque atender desde grandes redes de supermercados até pequenos estabelecimentos comerciais, sendo que 98% da carteira de clientes são pequenos negócios.

Para 2024, o Mr. Estoque planeja melhorias em sua infraestrutura de Tecnologia da Informação, incluindo a migração para um novo ERP. A meta é que essa atualização proporcione maior visibilidade de dados, permitindo ações mais segmentadas, análises de BI e uma jornada de compra aprimorada para os clientes.