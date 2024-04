GovTech Summit traz especialistas a Porto Alegre

O Reino Unido, case mundial na criação de um fundo financeiro específico para fomentar startups que resolvem problemas do setor público com tecnologia digital, terá um representante no GovTech Summit, que acontece nos dias 19 e 20 de junho, em Porto Alegre.



Mike Bracken, consultor do governo, que já foi CEO do GDS no conglomerado Government Digital Services UK, vai apresentar programas como o GovTech Catalyst, implantados lá.



“Governos Inteligentes” é o tema da edição deste ano do GovTech Summit, que nasceu no Rio Grande do Sul com o propósito de conectar decisores públicos, lideranças, organizações privadas e startups para debater como a tecnologia pode tornar a gestão governamental mais eficaz, transparente e focada no cidadão.

O objetivo é impulsionar a transformação digital em governos, apresentando novas tecnologias e soluções que modernizem a prestação de serviços no setor público. O evento é uma das frentes do hub GovTech Lab, um projeto de transformação governamental, e foi idealizado pela Moove, a primeira agência com o selo GovTech do Brasil.



O encontro também receberá Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas. Criada em 2016, a plataforma facilita as negociações e licitações entre estados, municípios e a iniciativa privada. Uma ação brasileira que ajuda governos a economizar dinheiro com mais assertividade na contratação de empresas prestadoras de serviço.