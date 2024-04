Privacy Tools lança solução de IA Generativa com foco em privacidade

A Privacy Tools, em parceria com a Amazon Web Services (AWS), está trazendo para o mercado a PrIA, solução de IA Generativa com foco em gestão de privacidade e proteção de dados, GRC (Governança, Risco e Compliance) e ESG (Environmental, Social and Governance).

A assistente virtual se propõe a auxiliar os usuários da plataforma a terem maior velocidade e segurança na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e a outros projetos.

A CEO da Privacy Tools, Aline Deparis, comenta que a Inteligência Artificial Genertiva está mudando muitas coisas no mercado e tem ajudado as empresas em muitas frentes, como ao possibilitar prever o que pode acontecer usando muitos dados e encontrar padrões. Isso é útil na tomada de decisões estratégicas em áreas como finanças, marketing e logística.

“A PrIA foi criada para auxiliar o Data Protection Officer (DPO) no trabalho de adequação e foi pensada para acelerar as tarefas diárias, mantendo a segurança de quem gerencia o programa de privacidade. As informações dos clientes são protegidas e não compartilhadas, nem usadas para treinamento de modelos, garantindo um isolamento tecnológico fundamental para estar de acordo com regulamentações como AI-Act e futuras regulamentações nacionais de inteligência artificial”, reforça Aline.

Com apoio da AWS, a Privacy Tools optou por desenvolver uma solução personalizada de IA generativa para privacidade com o uso de Amazon Bedrock, Amazon SQS, Amazon S3, Amazon RDS, Amazon OpenSearch e do framework LangChain instalado em Amazon EC2.

A parceria tornou possível gerar conteúdos para automação do mapeamento de dados, sugestões de respostas para titulares, análise e sugestão de riscos de terceiros e em processos, recomendações de melhorias e geração de políticas.

“A plataforma da AWS e as práticas de arquitetura para IA Generativa que eles possuem estabeleceram um fundamento sólido para o desenvolvimento da PrIA como uma solução personalizada para IA generativa voltada para privacidade e proteção de dados”, diz a executiva.

AWS e a Privacy Tools possuem uma parceria antiga, quando a AWS apoiou a startup na consolidação da plataforma como a principal solução de privacidade e proteção de dados do mercado, se destacando de seus concorrentes.

A PrIA já está disponível para alguns clientes da empresa e em breve será liberada para outros em uma fase inicial. “A expectativa é de que todos os clientes, sem custo adicional, tenham acesso à PrIA para poder acelerar o seu trabalho, respeitando os limites de uso e funcionalidades disponíveis na plataforma”, projeta.

A Privacy Tools é uma plataforma de privacidade líder no mercado brasileiro e pioneira na oferta de soluções para LGPD no Brasil. Fundada em 2019 por Aline Deparis, possui clientes que incluem Rede D’or, Usiminas, Pague Menos, Farmácias São João e Eletrobrás, entre outras.